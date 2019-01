Stad sensibiliseert jongeren over

Leen Belpaeme

25 januari 2019

10u48 0 Oostende De stad Oostende organiseert dit jaar opnieuw het forum Positief Uitgaan. Het is de bedoeling om leerlingen van de derde graad secundair onderwijs te sensibiliseren over veiligheid in het uitgaansleven.

Nieuw dit jaar is dat de leerlingen ontvangen worden op een aantal uitgaanslocaties zoals CHAUD, Lounge Kursaal, Jeugdhuis OHK en Jeugdhuis De Korre. “Op deze manier wordt een informele sfeer gecreëerd die aansluit bij het thema van het forum. Het is belangrijk om een gastvrije plek te voorzien die veilig en uitnodigend aanvoelt en jongeren de kans geeft vrijuit te praten over de onderwerpen”, legt schepen Maxim Donck (N-VA) uit. Zeven Oostendse scholen hebben zich ingeschreven. Er zijn twintig momenten met telkens 30 leerlingen. “In aanloop naar het forum vullen de jongeren een enquête in over alle aspecten die te maken hebben met uitgaan. Op die manier krijgen we een zicht op wat leeft bij en kan het forum beter afgestemd worden op hun ervaringen”, zegt de schepen nog. Op het forum geeft de lokale politie uitleg over wapens en veiligheid in het uitgaan. Daarna nemen de leerlingen deel aan drie gesprekstafels waar de drie onderwerpen middelen, veiligheid en positief uitgaan verder worden toegelicht.