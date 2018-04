Stad plant overleg met bieder over 'Hangaar d'Amour' 18 april 2018

02u55 0

Er is geen nieuw voorstel ingediend voor de invulling van Hangaar I. De stad lanceerde een maand geleden een oproep voor bieders omdat ze een bod gekregen had met een specifieke invulling.





De bieder wil naast een brasserie en brouwerij, ook raamprostitutie onderbrengen in het gebouw in de haven van Oostende. Het stadsbestuur wou naar eigen zeggen ook andere kandidaten met plannen voor Hangaar 1 een kans geven. Daar is nu dus niemand op ingegaan. "We gaan nu rond de tafel zitten met de oorspronkelijke bieder om elk punt te bespreken. Het is niet omdat zij iets voorstellen dat wij akkoord gaan", verduidelijkt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a).





De stad is weliswaar niet gekant tegen wat ze zelf Hangaar d' Amour hebben gedoopt. Het zou een oplossing zijn voor de raamprostitutie in de wijk Hazegras. (LBB)