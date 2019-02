Stad Oostende wil mogelijkheid voor mobilhomeparking op Raversyde laten onderzoeken Leen Belpaeme

13 februari 2019

19u19 0 Oostende De provincie West-Vlaanderen werkt aan een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de site Raversyde. Het Oostendse stadsbestuur heeft de startnota goedgekeurd en vraagt om de aanleg van een mobilhomeparking mee te nemen als denkpiste.

“We gaan actief op zoek naar geschikte locaties voor kampeerauto’s. Nu de provincie een nieuw plan maakt, vragen we dan ook om de optie voor een mobilhome parking te overwegen”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys (Open VLD) uit. De stad Oostende moet advies verlenen over de nota’s en eventuele suggesties formuleren om mee te nemen in de onderzoeksfase. Het stadsbestuur vraagt daarom om de ruimte voor een mobilhome parking mee op te nemen als denkpiste. “Motorhomes worden steeds populairder. Reizen met een camper betekent vrijheid. Vandaag hebben mobilhomes in Oostende echter enkel een plek in een camping op de grens met Middelkerke. De stad gaat dus, zoals bepaald in het bestuursakkoord, actief op zoek naar geschikte locaties voor kampeerauto’s” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys.

De piste om mobilhomes op Raversijde een plaats te geven is weliswaar niet nieuw. Er waren ooit plannen om een 30-tal plaatsen te voorzien op een parking van het domein maar de plannen werden uiteindelijk afgevoerd.