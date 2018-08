Stad nodigt inwoners uit om samen te fietsen 25 augustus 2018

Oostende organiseert op zondag 2 september al de derde editie van de Oostendedag met een fietstocht langs het Groen Lint. Onderweg zijn er activiteiten, proevertjes en animaties langs het parcours van ongeveer 20 kilometer. De Oostendedag plaatst elk jaar een ander deel van de stad in de kijker. Dit jaar zijn Domein Raversyde, Stene, Mariakerke en De Schorre aan de beurt. Koninklijk Atheneum Pegasus vormt de centrale uitvalbasis. "We zorgen voor een ontspannen, gezellige afsluiter van een succesvolle zomer. Alle Oostendenaars zijn bij deze uitgenodigd om samen te genieten van deze unieke, verrassende fietstocht langs het Groen Lint", zegt schepen Jean Vandecasteele. Op het domein staan springkastelen en liefhebbers kunnen ook deelnemen aan een pimp-je-fietsworkshop. Nieuw is dat de deelnemers uitgenodigd worden om samen te picknicken voor de start van de tocht. Toerisme Oostende schenkt op voorhand 50 gevulde picknickmanden voor vier personen weg. Meer via www.oostendedag.be. (LBB)