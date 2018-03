Stad koopt hotel Terminus naast station 28 maart 2018

De stad Oostende koopt hotel Terminus, de linkervleugel van het stationsgebouw. De NMBS zette het gebouw in september vorig jaar in de etalage en de stad heeft er zelf een bod op gedaan. Op die manier wil ze de toekomst van het beschermd monument verzekeren en kan er ook ruimte komen voor bijvoorbeeld een fuifzaal. De precieze invulling moet nog onderzocht worden. "We moesten eerst weten of we het gebouw ook echt konden aankopen. Nu ons bod aanvaard is, zal het Autonoom bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid een nota opmaken met mogelijke functies", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Eerder sprak hij wel al over mogelijkheden om een verzorgingsruimte in te richten voor toeristen die arriveren in de badstad, een onthaalbalie voor Toerisme, een werkplek voor jonge ondernemingen of een ontmoetingsruimte voor jongeren. Hoeveel de stad voor het hotel betaalt, is niet bekend. (LBB)