Stad kondigt strenge controles aan voor hondenpoep op het strand Leen Belpaeme

08 april 2019

18u24 0 Oostende Oostende wil strenger optreden tegen hondenpoep op het strand van Oostende. Er zal in de komende weken actief gecontroleerd worden. Ook mensen die zwerfvuil achterlaten mogen een boete verwachten. De politie zal niet enkel agenten in burger maar ook speciale camera’s inzetten. De onbemande camera’s worden sinds september ingezet tegen zwerfvuil en leverden sindsdien al 155 vaststellingen op of zo’n 5 per week.

De stad keurde een nieuw reglement goed voor honden op het strand waarbij honden het ganse jaar door welkom zijn op alle stranden. Ze mogen de ganse dag door op drie specifieke zones en vanaf april tot september voor 10 uur en na 18.30 uur of 20 uur in de zomermaanden.

“Als je regels invoert dan moeten die ook gecontroleerd worden”, meent burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). In eerste instantie zal de politie eigenaars die zich toch op het strand begeven met hun hond nog niet bekeuren. “Momenteel is de juiste signalisatie nog niet voorzien, waardoor we eerst zullen sensibiliseren. We zullen daarentegen wel hard optreden tegen eigenaars die hondenpoep niet opruimen. We zullen hier de komende weken extra op controleren.” De extra controles gebeuren enerzijds door agenten in burger en anderzijds met zes recent aangekochte onbemande camera’s. De resultaten van de camera’s zijn alvast veelbelovend. “We zetten ze ondertussen al enkele maanden in. Ze helpen ons enorm om overtredingen efficiënt op te sporen. Aan de hand van informatie die we via verschillende kanalen binnenkrijgen, bepaalden we een 75-tal plaatsen in Oostende waar we met verhoogde aandacht controleren. Op 57 plaatsen wordt er momenteel actief gewerkt”, licht korpschef Philip Caestecker toe.

Vast patroon

De camerabeelden helpen de politie vooral om gericht te controleren. “Als we mensen op heterdaad betrappen met de camera proberen we mensen via onze wijkinspecteurs te identificeren. Soms kunnen we ook een vast patroon vastleggen. Als iemand bijvoorbeeld elke morgen tussen 8 en 10 uur met zijn hond gaat wandelen op dezelfde plaats en het is al twee dagen prijs, dan weten we dat we op de derde dag een agent op die locatie moeten zetten om iemand te betrappen. Op die manier kunnen we veel efficiënter te werk gaan”, licht Arno Depoorter, coördinator reinheid bij de politie van Oostende toe.

Naast hondenpoep zal ook het achterlaten van zwerfvuil aangepakt worden. “Wie ook maar een peuk in het zand gooit, kan een GAS-boete verwachten. Dat gaat van 100 euro voor een eerste overtreding tot maximum 250 euro. Het is aan de sanctieambtenaar om de boete te bepalen. Voor alle duidelijkheid, wij nemen deze maatregel niet om de stadskas te spijzen. Het doel is op termijn dat we geen vaststellingen meer hoeven te doen”, zegt Bart Tommelein nog. Volgens korpschef Philip Caestecker kost de inzet van de peperdure camera’s en de administratie die ermee gemoeid gaat sowieso meer dan het ooit kan opbrengen.