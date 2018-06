Stad keurt budget goed voor watersportgebouw op strand Wenduine 05 juni 2018

De gemeenteraad van De Haan heeft het bestek goedgekeurd voor de bouw en uitbating van een nieuwe watersportinfrastructuur in Wenduine. Momenteel is de concessie in handen van de Surfing Elephant, die al een bloeiende werking heeft. Maar er moest toch een nieuwe concessie uitgeschreven worden omdat er dus een vaste constructie zal gebouwd worden. Een eerdere aanbesteding, die toegewezen werd aan Surfing Elephant, liep al eens fout. Het bestek is nu goedgekeurd door de gemeenteraad, maar toch had de oppositie enkele kritische bemerkingen. De bevoegde schepen Rudy Claus (Bewust) was weliswaar niet aanwezig op de gemeenteraad om op de kritiek te antwoorden. Mathieu Delbarge (N-VA/Samen) stelde zich vooral vragen bij de opgelegde timing. "Volgens het bestek moet er op 1 oktober 2018 gestart worden met de bouw, maar dat is toch onmogelijk. Het zal nog even duren voor er een concessionaris wordt aangeduid en die moet dan nog vergunningen aanvragen en aannemers zoeken. Dat kan onmogelijk binnen de opgelegde timing." De hoop leeft nu vooral dat de openbare procedure vlot verloopt, zodat Wenduine net als De Haan een volwaardige watersportclub kan uitbouwen. (LBB)