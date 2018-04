Stad deelt nestkastjes uit voor huiszwaluwen 28 april 2018

De huiszwaluwen hebben het moeilijk en daarom startte Oostende een actieplan.

"De daling van de populatie komt vooral door een gebrek aan geschikte nestplaatsen. Zwaluwen bouwen hun nesten onder dakgoten. Bij nieuwbouwhuizen is dat vaak moeilijk omdat het nestmateriaal niet blijft kleven", licht schepen Tom Germonpré toe.





"Het zijn nochtans heel nuttige vogels, ze maken een belangrijk onderdeel uit van het ecosysteem." Er werd daarom een oproep gelanceerd naar mensen die een nest wilden ophangen. Er kwamen 25 aanvragen binnen, maar daarvan waren er 18 locaties geschikt. "De nesten zijn voorgevormd en bestaan uit houtbeton. We opteerden voor een dubbele nestkast, omdat zwaluwen vaak in kolonie broeden", zegt de schepen nog. De nesten worden door de stad opgehangen. Om de bewoners aan te moedigen om de nesten goed te verzorgen, deelt de stad subsidies uit aan de bezitters van een zwaluwnest. Inwoners kunnen tot zestig euro krijgen als er meer dan drie nesten zijn waar effectief gebroed wordt. Bij Julie Praet werd deze week een nestkast geïnstalleerd. "Ik ben een dierenliefhebber en vond het wel een tof initiatief. Het is ook gemakkelijk dat het voor ons werd geïnstalleerd. Het zal leuk zijn als er ook effectief een zwaluw in komt broeden, maar dat is nog even afwachten." Geïnteresseerden kunnen nog altijd een aanvraag doen via milieu@oostende.be. (LBB)