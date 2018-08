Spuikom blijft zeker dicht tot na het weekend 24 augustus 2018

02u37 0

Uit onderzoek door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat er giftige blauwalgen aanwezig zijn in de Spuikom in Oostende. "De Spuikom blijft dus dicht, zeker tot na het weekend. De burgemeester heeft een werkgroep opgericht om het probleem aan te pakken. Het team wordt gecoördineerd door directeur Jan Mees van het Vlaams Instituut voor de Zee en bestaat uit experten van Maritieme Dienstverlening Kust, de Haven en de Vlaamse Milieumaatschappij. Er wordt morgen (vandaag, red.) vergaderd", zegt Veerle Dubois, woordvoerster van burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). Intussen blijft watersport en visserij in de Spuikom verboden. (BBO)