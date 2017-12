Spoorvakbond vraagt respect voor conducteurs na drie agressiegevallen 02u34 0

Twee treinconducteurs uit Oostende zijn dinsdagavond gewond geraakt, nadat ze werden aangevallen door treinreizigers. Een eerste incident vond om 20.45 uur plaats in het station van Gent op de trein tussen Oostende en Antwerpen. Toen de treinbegeleider vaststelde dat een passagier niet in orde was met zijn vervoersbewijs, gaf de man hem enkele rake vuistslagen. Een collega van het slachtoffer overkwam een uur later hetzelfde in het station Brussel-Noord op de trein tussen Eupen en Oostende. Beide conducteurs zijn na de slagen een week arbeidsongeschikt. Nadat vorige week al een conducteur in Kortrijk het slachtoffer werd van agressie, roept spoorvakbond ACV-Transcom opnieuw op tot respect voor het treinpersoneel. "Het is een periode rustiger geweest, maar afgelopen week zien we opnieuw een piek in het aantal incidenten", zegt afgevaardigde Danny Geleyn. "Het gaat volgens ons om een maatschappelijk probleem. Mocht het kunnen opgelost worden met extra toezicht, sleepte het niet al jaren aan. Het is triestig dat dit nog steeds gebeurt." (SDVO/BBO)