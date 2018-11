Spoorhuis is nieuwe afdeling van Duinhelm 15 november 2018

Duinhelm heeft een nieuwe afdeling opgestart in het station van Oostende met het Spoorhuis. Duinhelm is een centrum waar zo'n 400 mensen met een verstandelijke beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd begeleid worden. Duinhelm zocht een locatie die vlot bereikbaar en toegankelijk is. "Tot voor kort was de ambulante en mobiele ondersteuning, Staketsel, in de Stanleylaan gevestigd. Deze locatie was moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook voor Briek, onze bloeiende vrijetijdsorganisatie, is een extra stek in de stad een meerwaarde", vertelt directeur Saskia Verelst. Het Spoorhuis bevindt zich in de rechtertoren van het station op de eerste en tweede verdieping. De eerste verdieping is een plaats van ontmoeting en overleg. Er zijn gesprek- en overlegruimtes. De tweede verdieping is ingericht als werkplek. Het gebouw heeft een lift en is toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. (LBB)