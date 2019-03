Spontane staking bij chauffeurs De Lijn in Oostende voorbij na gesprek met directie Bart Boterman

08 maart 2019

10u26 0 Oostende Bus- en tramchauffeurs van De Lijn in Oostende hebben afgelopen morgen rond 8 uur spontaan het werk neergelegd. De chauffeurs zijn ontevreden over de werkomstandigheden en verzamelden zich aan de stelplaats aan het station. Rond 10 uur was de spontane staking evenwel voorbij.

Volgens woordvoerster Sonja Loos van De Lijn reed sinds deze morgen rond 8 uur geen enkele stadslijn meer in Oostende. “Ook het tramverkeer was af en toe onderbroken, maar ongeveer de helft van de kusttrams is wel blijven rijden. Datzelfde geldt voor de streeklijnen”, duidt Sonja Loos. De reden van de spontane staking is volgens haar ontevredenheid over de werkomstandigheden bij chauffeurs.

“Na het uitbreken van de staking is er een gesprek geweest tussen de chauffeurs en de directie. Daarbij is beslist dat ze op 18 maart rond de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen. Alle chauffeurs zijn vervolgens opnieuw aan het werk gegaan”, aldus Sonja Loos. De staking was rond 10 uur voorbij. “Al bij al viel de hinder mee. De spits liep ongeveer op zijn einde en het is vakantie dus de scholieren ondervonden geen hinder. Bovendien is de kusttram op halve kracht blijven rijden”, besluit Loos.