Spinoladijk (voorlopig) maar half hersteld: "Hulpdiensten moeten door kunnen" 21 april 2018

Er zijn momenteel herstellingswerken bezig aan de Spinoladijk, tussen de Oosteroever in Oostende en de Twins in Bredene. Er circuleerden afgelopen dagen beelden op sociale media van een half aangelegde dijk. Veel mensen merkten op dat de situatie ter plaatse niet werd verduidelijkt. Bij het Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust wordt bevestigd dat er werken aan de gang zijn. "De slechte stukken in de dijk worden vervangen. We werken daarbij telkens tot aan de helft van de dijk omdat er te allen tijde een doorgang moet zijn voor de hulpdiensten. Normaal gezien wordt dat duidelijk gesignaleerd, maar de signalisatie werd tijdelijk verwijderd zodat er materiaal kon aangevoerd worden voor de Twins. We hadden dat misschien beter moeten communiceren, maar op zich is het zeker geen gevaarlijke situatie", zegt districtshoofd Tomas De Brauwere. (LBB)