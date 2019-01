Spiegel en Shantikoor brengen toneelstuk over ijslandvaarders in Grote Post Leen Belpaeme

15 januari 2019

13u34 0 Oostende “On de visschers dor in Iesland u krus sloan hé, is’t omda ze nie mè weten woarut of woarin.” Toneelgroep Spiegel pakt op 1, 2 en 3 februari uit met het toneelstuk Iseland-Iseland in CC De Grote Post.

Voor de productie werkt Spiegel samen met het Shantikoor Blankenberge. “De bedoeling een totaalbelevenis te creëren. In de tijd werd er op de boten naar Ijsland ook gezongen want er was niets van ontspanning. We hebben dat daarom in de voorstelling verweven. Er is een soort commentaar door het koor. Ze zingen over het harde werk en de mensen die thuis gebleven zijn”, vertelt regisseur Karel Hoffman. De voorstelling wordt ook in Blankenberge opgevoerd, de thuisstad van het Shantikoor. Er worden ook beelden geprojecteerd. “Sommige beelden heb ik zelf genomen toen ik op vakantie was in Ijsland. Het zijn beelden van de kust van Ijsland, maar ook van een kerkhof waar Vlaamse vissers begraven liggen.”

Deze tragikomedie wordt gespeeld door Geert Simoen, An Maes, Dries Gilliaert, Christel Stragier, Gwen Deprez, Erik Poppe, Michel Forrest, Johan Jonsen en Johan Verstraete. Het vertelt het ontroerend en beklijvend verhaal van de ijslandvaarder Kilo en de mensen die eind 1800 lief en leed delen in de grensstreek van de Westhoek. Het stuk handelt over de harde wereld van stoere vissers, blauwers en komiezen en de vrouwen die ze lief hebben. ”Het speelt zich af in café op de grens met Frankrijk in een gehucht bij De Panne. Van daaruit vertrokken veel vissers naar Ijsland. Het gaat over de vrouwen die thuis blijven en de mannen die komen en gaan. Het gaat ook over de smokkel waarmee de vissers geld probeerden te verdienen, maar dat was even gevaarlijk als de ijslandvaart. Ze hadden daar een hard leven. Als ze smokkelden konden ze neergeschoten worden. Het stuk gaat over het arme leven aan de kust.” Het verhaal speelt zich dan wel af in de grensstreek, het is ook relevant voor Oostende, vermits hier ook heel wat ijslandvaarders waren. Het stuk is geschreven door Roger Pieters en was al vertaald naar het dialect van de westhoek, maar het werd nu voor de gelegenheid ook naar het Oostends herschreven. “Ik heb daarvoor hulp gekregen van Roland Desnerck.”