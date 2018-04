Spelletje kubb, gekocht met Slimste Mens-geld 20 april 2018

Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld) heeft de August Vermeylenschool in Oostende bezocht, waar ook zijn jongste dochter Camille les volgt. Hij kwam kijken wat de school heeft aangekocht met de som geld die hij doneerde na zijn deelname aan het VIER-programma De Slimste Mens ter Wereld. De 320 euro besteedde de school aan materiaal voor de speelkoffers, zowel voor de kleuterafdeling als de lagere afdeling. "Onze school beschikt over drie speelweiden, maar we merken wel dat kinderen nood hebben aan materiaal", vertelt directeur Muriël Julet. "Elke klas mocht iets kiezen. Voor het zesde jaar hebben we kubb gekozen, omdat ze dat samen kunnen spelen." Minister Tommelein testte het spelletje en zag dat het goed was. (LBB)