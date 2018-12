Spegelaere breidt Oostendse winkel uit met een overdekte versmarkt Leen Belpaeme

13 december 2018

16u55 0 Oostende Supermarkt Spegelaere in Oostende heeft een versmarkt geopend. Broers Jan, Stefaan en Kristof hebben twee jaar gewerkt aan het concept en bezochten winkels van New York tot Italië om inspiratie op te doen. Het resultaat is een moderne overdekte markt met heel wat verse en lokale producten en een koffiehoek waar je de producten onmiddellijk kan opeten.

Spegelaere is een van de weinige overgebleven familiale supermarkt. Naast broers Stefaan, Kristof en Jan helpt ook vader Arnold nog mee in de winkel die hij 55 jaar geleden startte met zijn vrouw Susan. Met Jonas en Tom werkt ook de nieuwe generatie al mee in de zaak. De broers behouden het zelfstandige karakter van de supermarkten in Oostende, Oudenburg, Eernegem en Jabbeke bewust. “Het is de enige manier om te kunnen brengen wat wij denken dat nodig. We zijn twee jaar geleden beginnen nadenken over hoe de supermarkt er in de toekomst moet uitzien. Er is immers heel wat concurrentie en mensen kopen ook steeds meer online. We zijn daarom op zoek gegaan naar een concept waarmee we onszelf onderscheiden van de andere warenhuizen”, lichten broers Stefaan en Kristof toe. De nieuwe versmarkt werd ingericht in de loods dat naast de supermarkt ligt. “We hebben de houten balken en de industriële look bewust behouden en wilden ook natuurlijk licht naar binnen trekken. Alles is ingericht als een overdekte markt waarbij je zelf producten uit de rekken kan nemen als je weinig tijd hebt maar je kan ook bediend worden voor mensen die bijvoorbeeld liever kaas kopen vers van het mes”, vertelt Stefaan Spegelaere. Er is volop ingezet op beleving. “We hebben een koffiehoek ‘the place’ waar mensen voor één euro een koffie zullen kunnen drinken en waar ze de producten die ze gekocht hebben onmiddellijk kunnen opeten. Er wordt naast lekkere koffie ook een microgolfoven voorzien.” Er wordt volop ingezet op vers. “In de bakkerij hebben we ovens voorzien die ook door bakkers gebruikt worden en de taarten worden aangeleverd door een ambachtelijke bakker. We zijn ook bezig met een concept rond pizza. We hebben twee pizzaovens en we werken met deeg uit Italië. Voor de kazen hebben we een ruim assortiment waaronder ook heel wat hoevekazen uit de regio. We werken verder met onze eigen traiteurdienst. We hebben drie koks in dienst voor de warme gerechten en twee voor de koude gerechten. De vis wordt dan weer vers verpakt in Zeebrugge.” En het concept wordt nog verder uitgebreid. “We willen nog een afdeling bio inrichten en vanaf volgend jaar zal je ook je eigen salades kunnen samenstellen. We gaan echt volop voor de beleving van eten.”

De versmarkt is de eerste fase om de winkel in Oostende te vernieuwen. “De winkel zelf willen we tegen pasen in dezelfde stijl herinrichten. Voor onze andere winkels is het nog even wachten. We zullen het concept hier eerst evalueren, maar het kan dan later ook doorgetrokken worden.” Er bestaan nog maar een handvol volledig zelfstandige warenhuizen in Vlaanderen. “Wij werken volledig regionaal. In de winkel in Oostende werken zo’n 40 mensen uit de regio. Onze klanten en onze producten zijn lokaal en we zijn daar heel fier op.”