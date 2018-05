Speelplezier aan het strand in plaats van betoging 17 mei 2018

De nationale betoging in Brussel had ook in onze regio gevolgen, weliswaar op kleinere schaal. Zo waren heel wat diensten en winkels onderbemand maar wel geopend. Dat geldt ook voor heel wat scholen. Bij Leefschool De Vlieger besliste het team dat er niemand naar de betoging zou gaan. "We wilden niet dat de ouders of de kinderen hier het slachtoffer van zouden worden", licht directeur Saar Trybou toe. "Wij zijn weliswaar ook ongerust over de pensioenhervorming en daarom trokken we 's morgens met onze kinderen naar het strand. Ze hadden er een leuke tijd met het bouwen van zandkastelen en het spelen van spelletjes."





De school stuurde ook een brief naar de minister om haar actie kenbaar te maken. "Er wordt steeds meer verwacht van leerkrachten. Iedereen spreekt over die 24 uur dat er les gegeven wordt, maar voor elk uur moeten er voorbereidingen getroffen worden, zijn er evaluaties of moeten er leerplannen worden opgemaakt. Er komen altijd maar meer taken bij en tegelijkertijd wordt er nu gezegd dat ze langer zullen moeten werken voor minder geld. Ergens stopt die draagkracht voor al die gedreven mensen", vertelt de directeur. Bij De Lijn waren de gevolgen van de betoging wel voelbaar. In de voormiddag reed drievierde van de bussen en trams uit. Naar de avond toe was dat al een pak minder. De Lijn verwacht ook de komende dagen nog hinder. Reizigers kunnen zich het best informeren via verstoring.delijn.be.





(LBB)