Speelcompagnie en sportkampen zijn groot succes 01 augustus 2018

02u25 0

Tijdens de zomervakantie zoeken heel wat ouders opvang voor hun kinderen. In Oostende kunnen ze onder meer terecht bij de speelpleinwerking van de stad. In juli kende de Speelcompagnie een gemiddeld totaal van bijna 600 kinderen, wat in 2017 nog zo'n 570 was. Op 12 juli was er een hoogdag met maar liefst 743 kinderen over de 5 plaatsen. Net zoals vorig jaar vinden de meeste kinderen hun weg naar Mariakerke, met een gemiddelde van 185 kinderen per dag. Om alles in goede banen te leiden, kunnen er ruim 110 jobstudenten deze zomer dagelijks aan de slag. "Hierbij hebben we de animatoren, de spelbegeleiders en de coördinator.





De Speelcompagnie loopt nog tot en met vrijdag 24 augustus. Je kan je kind dagelijks inschrijven aan de hand van een dagkaart voor 4 euro, maaltijd inbegrepen", zegt schepen Arne Deblauwe. Tijdens de vakantieperiodes organiseert de Stad Oostende, in samenwerking met de Sportraad en de lokale sportclubs, ook sportkampen voor meisjes en jongens.





Zowel kleuters als tieners en alle leeftijden daartussen kunnen kiezen tussen omni(strand)sportkampen, Urban Move Sportkamp en skatekampen. Voor de gegadigden zijn er in augustus voor de Urban Move- en kleuterkampen nog enkele plaatsen vrij. (LBB)