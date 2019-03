Sp.a wil nieuwe zones om honden in de zomermaanden ook overdag op strand toe te laten Leen Belpaeme

22 maart 2019

10u40 0 Oostende Het stadsbestuur heeft een nieuwe regeling opgemaakt voor honden op het strand. Honden kunnen daardoor het ganse jaar door ’s morgens en ’s avonds op het elk strand van de stad. Wat echter niet meer kan van april tot en met september is overdag met je hond wandelen op het strand. Dat kon vroeger wel op twee specifieke zones.

Die nieuwe beperking leidde bij sommige hondeneigenaars al tot ontgoocheling. Ook sp.a-stadsmakers vraagt een wijziging van het reglement. “Deze zomer werd nog een wijziging gedaan voor het Klein Strand. Er was hier geen beperking voor de aanwezigheid van honden, dat is nu veranderd en dat betreuren wij. Dat er beperkingen zijn voor de zone tussen de Westlaan en Middelkerke is dan wel weer goed voor de aanwezige vogels, maar wij zouden deze willen compenseren door in de zone tussen Mariakerke en Raversijde nu een zone te creëren waar er geen beperkingen zijn. Honden zouden in de zomer dan naast het sportstrand richting Mariakerke kunnen en op de oosteroever, aansluitend bij Bredene”, licht Tom Germonpré toe.

Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is bewust gekozen om het reglement eenvoudig te houden. “We wilden de regels zo duidelijk mogelijk maken. Als je te veel uitzonderingen toestaat geraken mensen er niet meer aan uit. We konden de zone aan raversijde, om honden overdag toe te laten, ook niet behouden voor de vogels. We moeten alles tegen elkaar afwegen. Na evaluatie kunnen we de regeling eventueel nog herbekijken”, zegt Tommelein.