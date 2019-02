Sp.a-Stadsmakers nu je mag fietsen in Leopoldpark: “Stadsbestuur vergeet rust senioren” Leen Belpaeme

07 februari 2019

12u37 0

Niet iedereen is opgezet met de beslissing van het Oostendse schepencollege om fietsen toe te laten in het Leopoldpark. Ook oppositiepartij sp.a-stadsmakers heeft bedenkingen. “Groot was de verbazing bij mezelf en bij onze fractie dat fietsers voortaan toegelaten worden in het Leopoldpark”, laat Karel Labens weten. “Daar gaat de rust van de wandelaars en de senioren die aan de waterkant willen genieten van hun quality time. Met zoveel scholen in de omgeving zal dit park een fietssnelweg worden en dit terwijl er rondom het park voldoende mogelijkheden zijn om veilig te fietsen. Deze meerderheid vindt senioren duidelijk niet belangrijk, want laat het net vooral senioren zijn die hier gedurende de dag komen genieten van een wandeling en wat rust.”