Sp.a hekelt verhoging presentiegeld Bijzonder Comité Sociale Dienst (of het vroegere OCMW) Leen Belpaeme

20 februari 2019

22u05 0 Oostende Op de gemeenteraad van maandag staat de goedkeuring van de presentiegelden voor de leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst op de agenda. Het voorstel is om de leden voortaan 213,32 euro per zitting te geven. Volgens oppositiepartij Sp.a-Stadsmakers is dit een fikse verhoging in vergelijking met de vorige legislatuur.

In het verleden kregen OCMW-raadsleden 150 euro per maandelijkse zitting. Door de inkanteling van het OCMW in de stad, zijn alle gemeenteraadsleden nu ook OCMW-raadslid. Er werd echter nog een Bijzonder Comité Sociale Dienst opgericht om de individuele dossiers te behandelen. Vroeger gebeurde dit ook door een aparte commissie, waar de leden dan 75 euro kregen per zitting. Deze commissie kwam wekelijks samen. Oppositiepartij Sp.a-stadsmakers is niet akkoord met de verhoging. “In totaal gaat het om een verhoging van 300 euro naar 850 euro per maand die de raadsleden krijgen. Dat is een fikse verhoging terwijl de raadsleden exact hetzelfde werk doen zoals vroeger. Het is vooral ironisch dat deze mensen meer geld krijgen om te beslissen over mensen die niets hebben en bij het OCMW komen aankloppen voor hulp”, vindt fractieleider John Crombez.

Volgens de stad gaat het helemaal niet om een verhoging vermits het Bijzonder Comité Sociale Dienst een nieuwe structuur is. “Vroeger was dat binnen het OCMW een commissie die de dossiers behandelde. Bovendien waren er in het vroegere OCMW vrij veel commissies die allemaal werden vergoed. Dit nieuwe comité, dat bestaat uit 8 leden, heeft een zware taak in voorbereiden en behandelen van vaak moeilijke persoonlijke sociale dossiers. Ze ontvangen daarvoor de toegelaten decretale vergoeding van 213,32 euro bruto. Wie inspanningen levert en werkt als raadslid mag daar gerust een redelijke vergoeding voor ontvangen. We hebben ook nagekeken hoeveel die vergoeding was in de andere centrumsteden en daar kwamen we tot een gelijkaardig resultaat”, licht kabinetschef van burgemeester Bart Tommelein toe.