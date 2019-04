Souvenirwinkels even terug van weggeweest dankzij expo in de Nieuwe Gaanderijen Leen Belpaeme

03 april 2019

17u49 0 Oostende Er loopt een nieuwe tentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen op de zeedijk in Oostende rond ‘Souvenir d’Ostende’. Er zijn foto’s te zien van twee iconische Oostendse souvenirwinkels, waaronder enkele exemplaren van onze eigen fotograaf Benny Proot.

Aan de hand van foto’s van twee iconische Oostendse souvenirwinkels geeft de tentoonstelling ‘Souvenir d’Ostende: Souvenirwinkels in Oostende’ de bijzondere sfeer van de wereld van de kustsouvenirs weer. De Oostendse kunstenaar James Ensor groeide op boven de winkel van zijn moeder die in souvenirs, chinoiserie en maskers handelde. Maskers en kunst uit het Verre Oosten kwamen later vaak terug in Ensors werk. Het echtpaar Vanhoeck-Pierre, dat sinds 1978 de bekende schelpenwinkel op de Groentemarkt uitbaatte, bewonderde Ensor. Veel elementen in de etalage verwezen dan ook naar de kunstenaar. In 1995 sloot het pand de deuren. Twintig jaar lang bleef de onaangeroerde etalage kijklustigen lokken, tot het pand in 2015 verkocht werd. De tentoonstelling loopt nog tot 12 mei en kadert binnen de erfgoeddag. Onder het motto ‘Hoe maakt u het?’ richt Erfgoeddag op zondag 28 april volop de schijnwerpers op ambachten. Aan de kust stond heel wat vakmanschap in het teken van het kusttoerisme. Vanaf het einde van de negentiende eeuw zorgde onder meer een vlotte treinverbinding ervoor dat Oostende zich kon profileren als een mondaine en internationale badplaats. Het bloeiende kusttoerisme bracht ook een bedrijvige souvenirindustrie op gang.