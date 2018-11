Soraya en Lisa 'battlen' vanavond in The Voice Kids 09 november 2018

02u28 2

De kandidaten van The Voice Kids op VTM zingen vandaag een laatste keer tegen elkaar. De concurrentie staat in deze laatste Battle-aflevering op scherp, met nog 6 tickets voor de halve finale te verdelen. De 14-jarige Lisa Lots uit Adinkerke neemt het op tegen Billy en Karry. Ze brengen Ain't Nobody van Chaka Khan. "Ik zing al mijn hele leven en sinds kort musiceer ik ook. Ik leer mezelf piano en gitaar spelen. Liedjes pen ik ook al neer, maar meestal zijn dat maar flarden. Door mijn deelname ben ik extra gemotiveerd om met die passie verder aan de slag te gaan", vertelt Lisa. Ze studeert sociaal en technische wetenschappen aan het Annuntiata in Veurne. Soraya Brigui (13) uit Oostende moet dan weer het hart veroveren van Sean tijdens een battle tegen Latif en Anna, en wel met het nummer Only Girl In The World van Rihanna. Ze studeert moderne wetenschappen aan het Sint-Andreas. The Voice Kids begint om 20.40 uur. (LBB)