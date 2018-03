Sofie Defever verlaat N-VA 07 maart 2018

Sofie Defever verlaat N-VA en zal als onafhankelijke in de OCMW-raad zetelen. "Ik wil de partij danken voor de vriendschap en alles wat ik er leerde. Met kopman Björn Anseeuw vormden we een slagvaardige ploeg met een duidelijke visie op sociaal beleid. Maar voor mij was er een democratisch tekort in de besluitvorming, koerswijziging en vertrouwensbreuk. Ik wil niet uitgespeeld worden als boegbeeld van een lijst, als ik niet kan wegen op die lijst. Als onafhankelijke kan ik mijn accenten leggen en politiek voeren met het hart." Lijsttrekker Björn Anseeuw betreurt haar beslissing. "Het vertrek is zeer spijtig, ik kan geen kwaad woord over Sofie kwijt. Er is geen sprake van koerswijziging in sociaal beleid, over de invulling van de lijst is nog niets beslist. De échte reden van haar vertrek, is mij dus vreemd." Defever is medewerker van Anseeuw in het Vlaams parlement, maar die samenwerking staat op de helling. (TVA)