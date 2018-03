Sociaal Huis zoekt 60 medewerkers 05 maart 2018

02u24 0

Het Sociaal Huis gaat op zoek naar nieuwe medewerkers en lanceert een rekruteringscampagne. Momenteel telt het Sociaal Huis zo'n 780 medewerkers. "Om onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen, moeten we zorgen voor voldoende instroom. Jaarlijks hebben we zo'n 60 nieuwkomers nodig om de natuurlijke afvloeiingen te compenseren: twintig medewerkers in de verpleging en verzorging, een tiental in het maatschappelijk werk, een tiental als technisch beambte in het onderhoud, keuken of als huishoudhulp in de thuiszorg", stelt OCMW-voorzitter Vanessa Vens (sp.a). "Daarnaast zoeken we begeleiders in de jeugdzorg, administratieve medewerkers, leidinggevenden en stafmedewerkers." Er komen affiches en vacatureberichten en een omzendbrief. "Maar ook mond-tot- mondreclame is heel belangrijk", weet Vens. De vacatures staan op Facebook en www.sho.be. (TVA)