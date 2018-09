Sociaal Huis trekt naar Vuurtorenwijk 05 september 2018

Het Sociaal Huis Oostende zal een wijkkantoor openen in de Vuurtorenwijk. Het gaat om een proeftuin om maatschappelijk werk in verschillende Oostendse wijken uit te rollen. "In bepaalde wijken is er een drempel om naar het Sociaal Huis te komen. We willen die wegwerken door in de wijken zelf aan de slag te gaan. We starten nu in de Vuurtorenwijk om de ondervindingen dan later elders te gebruiken. In eerste instantie zullen we in de wijk vooral leeflooncliënten bedienen. Het gaat dan om intake, sociale activering, arbeidsactivering, studenten en administratie. Het team zal bestaan uit vier maatschappelijk werkers en één administratief medewerker", vertelt voorzitter Vanessa Vens. Het wijkkantoor komt in de Eduard Hamman-straat 30. (LBB)