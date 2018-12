Sociaal Fonds van de Burgemeester steunt Dukes on Wheels en Het Blauw Kruis van de Kust Leen Belpaeme

22 december 2018

Burgemeester Johan Vande Lanotte gaf de voorbije jaren een nieuwe boost aan ‘Het Sociaal Fonds van de Burgemeester’. Zo veranderde hij het concept naar ‘Concert met de Burgemeester’. Dankzij deze ticketverkoop en de steun van de talrijke sponsors van het Fonds kregen de voorbije twee jaar meer dan 20 (sociale) organisaties en goeie doelen een financieel duwtje in de rug. Dit jaar kregen de ‘Dukes on Wheels’ en ‘Het Blauw Kruis van de Kust’ een financiële ondersteuning van elk 5.000 euro. De Dukes on Wheels willen rolstoelbasket promoten in Noord West-Vlaanderen en zo mensen met een fysieke beperking aan het bewegen krijgen. Het Blauw Kruis van de Kust zette een crowdfunding op voor de bouw van een nieuw dierenasiel in Oostende. Het Sociaal Fonds van de Burgemeester maakt 5.000 euro over voor deze crowdfunding en draagt zo haar steentje bij in de bouw van het nieuwe dierenasiel. Het Sociaal Fonds van de Burgemeester en haar reserves worden overgedragen aan de nieuwe burgemeester van Oostende.