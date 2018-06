Snoepreisjes en luxediners: topambtenaar gooit jarenlang met tienduizenden euro's aan belastinggeld 14 juni 2018

02u47 5 Oostende Een gewezen topambtenaar van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is veroordeeld tot zes maanden met uitstel en een boete van 15.000 euro voor het verduisteren van publiek geld. De Oostendenaar gaf minstens 25.000 euro belastinggeld uit aan vervoer, hotelbezoekjes en astronomische diners in toprestaurants.

Het vonnis van de Gentse correctionele rechtbank was niet alleen hard voor de ambtenaar, ook het Rekenhof en de controleorganen van het AGIV kregen ervan langs. Armand D. (68) stond terecht voor het verduisteren van belastinggeld, maar de rechters konden de man niet veroordelen omdat het onderzoek niet voldoende gevoerd was. Of beter: gevoerd kon worden. Armand D. kon namelijk zijn gang gaan. Jarenlang, van 2006 tot 2013, werden zijn uitgaven met geld van het agentschap nauwelijks bijgehouden. Enkel de grootte van de som is bekend: 150.000 euro.

"Onvoldoende bewijslast", was het oordeel van de rechters. Enkel voor de periode van december 2013 tot zijn pensioen in 2014 had de rechtbank uitgebreide gegevens. De rechters veroordeelden D. voor het verduisteren van zo'n 25.000 euro Vlaams belastinggeld. De man ging naar dure restaurants en hotels, en gaf zichzelf als pensioencadeau een reischeque van 2.500 euro. Hij verbrak ook het leasecontract van zijn wagen op kosten van het agentschap, en kocht het dan op eigen houtje voor minder geld zelf over. Dat terwijl hij met de trein ging werken vanuit Oostende - reiskosten die hij ook liet doorrekenen. "De beklaagde gaf met grote sier publiek geld uit. En dat in tijden van besparingen, armoede en begrotingstekorten. Dit getuigt van normvervaging", klonk het eindoordeel van de rechtbank. Het vonnis: 15.000 euro boete en een celstraf met uitstel.

Ondertussen is het AGIV opgegaan in het Agentschap Informatie Vlaanderen. Dat is ook de organisatie die D. voor de rechter sleepte. Niet onschuldig, klonk het bij insiders: "D. is van de socialistische stempel. Dit was een afrekening van de nieuwe Vlaamse regering en van N-VA."



(OSG)