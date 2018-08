Sluwe inbreker bezoekt sfeercafé voor hij er toeslaat 22 augustus 2018

Een sluwe inbreker heeft maandagnacht in sfeercafé CD 4 YOU in de Dorpsstraat in Mariakerke de inhoud van de kassa gestolen. "Rond 4.30 uur kregen we via het beveiligingssysteem een inbreker op ons iPhonescherm te zien. We verwittigden onmiddellijk de politie en gingen zelf ter plaatse. Zowel wij als de politie hebben de inbreker net gemist", vertelt zaakvoerster Gina Kesteloot. De dief was die avond in het café geweest. "Hij was zogezegd naar de prijslijst aan het kijken, maar eigenlijk was hij de hendel van het raam aan het omdraaien. Enkele uren later keerde hij terug via dat raam", gaat Gina verder. De dief doorzocht de zaak, haalde alles overhoop en ging aan de haal met het kleingeld uit de kassa. "Het is al de derde inbraak. In 2015 werd zowel in april en mei ingebroken voor geld uit de kicker en de bingo. Het mag gedaan zijn", aldus Gina, die al tien jaar de zaak uitbaat samen met haar echtgenoot. De politie analyseert de camerabeelden en is bezig met een onderzoek. (BBO)