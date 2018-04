Slotfase renovatie dorpskerk schuift op door communies 07 april 2018

02u41 0 Oostende Na de gevelreiniging, de kooruitbreiding, de restauratie van de kunstvoorwerpen en de nodige herstellingswerken, kunnen deze zomer de binnenschilderwerken starten van de Sint-Rikierkerk als het sluitstuk van de renovatie.

In september vorig jaar vond de aanbesteding voor de werken al plaats, maar de administratieve procedure duurde langer dan verwacht. "We hebben gevraagd aan de aannemer om de werken op te schuiven omdat er in de komende maanden heel wat plechtigheden gepland staan zoals communie- en vormselvieringen. Door de werken op te schuiven naar 20 augustus kunnen die allemaal doorgaan in de eigen parochiekerk", vertelt voorzitter van de kerkraad Sint-Rikier Gilbert Vanleenhove. De werken zullen volgens planning klaar zijn tegen half oktober. (LBB)