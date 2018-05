Sloopvergunning voor burgerwoningen in Dorpsstraat geweigerd 09 mei 2018

Het stadsbestuur heeft de sloopvergunning voor de burgerwoningen in de Dorpsstraat 63-65 geweigerd. De bouwheer had een dossier ingediend om 11 appartementen te bouwen op deze locatie. Er was eerder al heel wat te doen over de sloop van de panden omdat ze deel uitmaken van een vijftal aaneensluitende erfgoedpanden waarvan de nummers 69 en 71 beschermd zijn. Gemeenteraadslid Jeroen Soete (sp.a) maakte het nieuws gisteren bekend. "Ik heb niets tegen bijkomende appartementen omdat dit ook zorgt voor oudere mensen die hun huis verruilen voor een kleiner modern appartement en jonge gezinnen die vervolgens hun thuis in Oostende kunnen vinden. Maar voor alles is er een plaats en in woonwijken houden we best vast aan onze lijn om enkel eensgezinswoningen toe te laten", laat Soete weten. Volgens schepen van ruimtelijke ordening Kurt Claeys (Open VLD) is de vergunning geweigerd omdat het de draagkracht van de omgeving overschrijdt. "De impact van het voorstel met deze bouwhoogte en bouwdiepte is te zwaar voor de omgeving. De bestemming laat appartementen toe, maar door de bouwdiepte zou het naburige pand volledig in het donker gezet worden", aldus Claeys. (LBB)