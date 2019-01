Sloop van Villa Gratia Quies: Groen keurt nu wél goed, en bij sp.a is er plots hevige kritiek Leen Belpaeme

17 januari 2019

19u14 0 Oostende Het Oostendse schepencollege heeft de sloop van Villa Gratia Quies in de Rogierlaan goedgekeurd. Ook Groen, in het verleden scherp voor de sloop van erfgoed, stemde voor. Sp.a-stadsmakers klaagt het dossier nu aan, maar dat is volgens de nieuwe meerderheid vooral een politiek spel.

Het is niet lang wachten op de eerste rel tussen het nieuwe schepencollege en sp.a-stadsmakers, de partij die na 24 jaar naar de oppositie moest verhuizen. Ze zijn het niet eens over de goedkeuring van de sloop- en bouwvergunning voor het hoekpand in de Rogierlaan en de Euphrasina Beernaertstraat. “Dat zo’n gebouw in onze stad gesloopt mag worden, toont aan dat het erfgoedbeleid van deze coalitie faalt”, klonk het in januari 2018 bij Natacha Waldmann (Groen). Een jaar later keurt ze zelf de sloop mee goed. Het was dan ook niet lang wachten op de kritiek van sp.a–stadsmakers.

“Er wordt daar een te hoog appartementsgebouw gezet. Met de belangrijke bezwaren van de commissie hield het nieuwe stadsbestuur geen rekening. Zo twijfelt de erfgoedcommissie aan de kwaliteit van de nieuwbouw en vreest men dat het gebouw niet zal aansluiten met de kroonlijst van de buren, en er zelfs een meter zal boven komen. De fractie sp.a-stadsmakers betreurt deze overhaaste beslissing van het nieuwe bestuur”, luidt de mededeling.

Bezwaren

Het dossier stond nochtans al eens op de agenda op het laatste schepencollege van de vorige legislatuur. “Het dossier werd toen niet goedgekeurd om de eenvoudige reden dat wij, de sp.a-schepenen, deze sloop- en bouwaanvraag niet wensten goed te keuren. In het dossier werd immers ook duidelijk gesteld dat de commissie ‘A.be’ deze keer wel degelijk belangrijke bezwaren had”, aldus gemeenteraadslid Tom Germonpré, schepen voor sp.a in het toenmalige College. “De commissie is op zich niet tegen een sloop, maar enkel als de nieuwbouw die in de plaats komt van een hoge kwaliteit is”, zegt hij nog.

Schepen Kurt Claeys (Open Vld) heeft sterke bedenkingen bij die uitleg. “Als sp.a tegen het dossier was, konden ze toen ook gewoon tegenstemmen. Ze hebben dat niet gedaan, ze hebben het laten uitstellen, heel goed wetende dat zij de beslissing niet meer moesten nemen. Ook de commentaar van de commissie klopt niet helemaal. Er zijn inderdaad opmerkingen, maar die zijn opgenomen als voorwaarde in de vergunning. Als er gebouwd wordt, moet dat dus in orde zijn. En ik weet dat Groen geen voorstander was in dit dossier. Ik heb het dossier daarom doorgenomen met Natacha Waldmann om te tonen hoe het in elkaar zit.”