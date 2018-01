Slecht weer, en toch geslaagde kerstperiode HORECA EN WINKELS TEVREDEN: MEER VOLK EN MEER SFEER LEEN BELPAEME

02u33 0 Benny Proot De lichttunnel lokte gemiddeld 8.500 toeschouwers per dag. Oostende Ondanks het tegenvallende weer was de kerstperiode, met nog één weekend te gaan, bijzonder geslaagd in de Koningin der Badsteden. Toerisme Oostende pakte uit met enkele nieuwe blikvangers en koos voor de totaalbeleving en dat heeft gewerkt. De lichttunnel kon tot nu toe al 175.000 bezoekers bekoren en ook de schaatspiste deed het goed met 25.500 schaatsers.

Van bij de start werd Winter in Oostende positief onthaald. Er waren enkele nieuwigheden, zoals de schaatspiste in het park en de lichttunnel in de Adolf Buylstraat. Maar daarnaast werd er vooral gewerkt aan een totaalconcept, waarbij zowel de winkels als de horeca betrokken werden. "Normaal gezien zouden we een slechte maand gehad hebben, want er was enorm veel regen en af en toe een storm, maar desondanks werd het een succes", vertelt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). "Mensen komen maar voor één iets en dat is de beleving. Ze willen een aanbod dat ze elders niet vinden, en Winter in Oostende was iets speciaals dit jaar."





Timmy Van Assche Een beeld van de schaatspiste in het Leopoldpark.

Aanzuigeffect

De cijfers en de reacties vanuit de horeca bevestigen de positieve balans. Tijdens de eerste week van de vakantie werd een bezetting van 85 procent genoteerd en de tweede week is traditioneel minder druk, maar met 70 procent nog altijd heel goed. "Al onze collega's zijn heel tevreden. Ook de verblijfsactie van Toerisme Oostende waarbij de mensen een geschenk kregen, was een succes, met 250 overnachtingen", licht voorzitter van Horeca Middenkust Bart Boelens toe. Ook de restaurants zijn tevreden. Luc Declerck van Bistro Mathilda spreekt van zijn beste maand ooit. "We hebben een uitzonderlijke decembermaand achter de rug. De inspanningen zorgen voor een aanzuigeffect." Ook Patrick Mukabocyana van Muccka op het Marie Joséplein is tevreden. "Ik heb hier nog nooit zoveel mensen gezien. Het volk stond hier vaak tot voorbij onze zaak om naar de lichtshow te kijken. Het is zeker een meerwaarde voor Oostende. Ik heb veel klanten over de vloer gehad die voor of na de show iets kwamen drinken."





Ook Winter in het Park was een geslaagd concept. Er waren minder schaatsers dan vorig jaar, maar dat was te verwachten omdat het in openlucht was. Tegen zondagavond zullen zo'n 25.500 schaatsers langs geweest zijn op de vijver. Er werd een enquête uitgevoerd. Met een gemiddelde quotering van 8,2 op 10 wordt het initiatief positief onthaald. 45 procent van de bezoekers was speciaal voor het evenement naar Oostende gekomen. De lichttunnel kreeg tot donderdag 4 januari zo'n 175.000 bezoekers voor 124 shows, goed voor een gemiddelde van 8.500 toeschouwers per dag. Verder werd 14 kilometer aan cadeaupapier gebruikt en werden er 2.000 pakjes gemaakt in de inpakbar in het Feest en Kultuurpaleis.





Ook de winkels profiteerden mee van het succes. "Er werd op 12 punten in de stad gemeten hoeveel bezoekers er waren aan de hand van gsm-signalen. Vorig jaar waren er 109.700 passanten aan het Marie Joséplein, dit jaar waren er dat 271.023. Ook aan het Wapenplein was er een stijging van 180.866 passanten naar 349. 241.