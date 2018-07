Slapende treinreiziger beroofd 30 juli 2018

Aan het station van Oostende is zaterdagavond een slapende treinreiziger beroofd. De man had vrijdagavond zijn laatste trein naar huis gemist en besloot te wachten op de eerstvolgende trein. Hij viel in slaap op het perron en werd half versuft wakker toen drie mannen hem probeerden te bestelen. Ze sloegen op de vlucht, maar konden toch zijn identiteitskaart en 60 euro buitmaken. De politie stelde een proces-verbaal op. (JHM)