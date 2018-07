Slachtoffers home invasion zelf veroordeeld in drugszaak 13 juli 2018

Een 20-jarige Oostendenaar en zijn 30-jarige vriendin hebben respectievelijk een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar en een werkstraf van 80 uren gekregen in een opvallend drugsdossier. Het koppel werd op 5 maart slachtoffer van een schijnbare home invasion in Eernegem.





Voorhamer

Drie gemaskerde mannen sloegen hun voordeur in met een voorhamer en sloegen alles kort en klein. Bij een rondgang in de woning trof de politie heel wat drugs aan. Ze zaten onder meer verstopt in een kluisje in de keuken. In het diepvriesvak zaten tussen dozen ingevroren soep dan weer twee zakken met 190 gram speed verstopt. De man bekende in z'n verhoor al enige tijd drugs te verkopen. Zijn vriendin was op de hoogte en werd veroordeeld voor drugsbezit. Ze kreeg vorige week al een flinke veeg uit de pan van de rechter. "Je gebruikte met je dochtertje van 4 in huis en dat terwijl je verpleegster van opleiding bent!", zei ze. (SDVO)