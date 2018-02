Slachtoffer campingmoord riskeerde 8 maanden cel 13 februari 2018

Oostendenaar Mihael P. (36), het slachtoffer van de campingmoord in Middelkerke, moest zich normaliter gisterenmorgen in de Brugse rechtbank verantwoorden voor verboden wapenbezit en weerspannigheid.





Het openbaar ministerie had op een vorige zitting 8 maanden cel geëist, maar de rechter kon gisteren niet anders dan het overlijden van P. vaststellen. In juni vorig jaar kreeg de politie een melding dat de man met een zwart vuurwapen langs de Driftweg in Bredene liep. Het bleek uiteindelijk om een nepwapen te gaan, maar tijdens z'n overbrenging naar het politiebureau gedroeg P. zich bijzonder agressief. Op de zitting in november pleitte zijn advocaat dat de Oostendenaar aan de beterhand was. De rechter stelde de zaak daarop uit om zijn situatie opnieuw te evalueren.





Door het overlijden van P. verklaarde ze de strafvordering gisterenmorgen vervallen. (SDVO)