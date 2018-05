Skyline zal nooit meer hetzelfde zijn TWEE TORENS VAN 100 EN 85 METER HOOG OP SITE HOTELSCHOOL LEEN BELPAEME

09 mei 2018

02u30 0 Oostende Op de site van de hotelschool aan het station komt een nieuwe wijk. Groep Degroote bouwt er 485 flats, een hotel, winkels en een groot plein. Vooral de twee 'sky towers' (één 100, de andere 85 meter hoog) zullen de skyline van Oostende voorgoed veranderen. De eerste toren is af in 2023.

De site van de hotelschool werd vijf jaar geleden al verkocht. Vastgoedgroep Degroote en de stad zaten drie jaar samen met het Stadsatelier rond de tafel om het beeldbepalende project vorm te geven. Op de site komen er in totaal 485 appartementen. Vooral de twee sky towers zullen in het oog springen. Eén toren is 100 meter hoog en telt 29 bouwlagen, de andere is 85 meter hoog en telt 26 bouwlagen. "We bouwen bovendien niet enkel appartementen, maar een volledig nieuwe wijk met een viersterrenhotel met een 120-tal kamers, 3.000 vierkante meter kantoorruimte, 2.000 vierkante meter voor winkels én een publiek toegankelijke skybar en een health center bovenaan de twee sky towers", vertelt David Degroote. De stad hamerde tijdens de onderhandelingen op het belang van open ruimtes met veel groen. Zo'n 58 procent van de totale oppervlakte wordt dus niet bebouwd. Daar komen pleinen.





Tien jaar lang bouwen

De werken zullen in totaal tien jaar duren. Het nieuwe district in de wijk Hazegras zal in vier fasen gebouwd worden. De start is voorzien na september 2019, momenteel wordt de school immers nog gebruikt. "De eerste fase, met onder meer de bouw van de eerste toren langs het Mercatordok, zou klaar moeten zijn tegen de zomer van 2023. De prijzen zullen variëren tussen 200.000 en 1,5 miljoen euro. Er is al heel veel interesse voor het project, want de verkoop is nu gestart. Er staan al 280 Oostendenaars op de voorverkooplijst", zegt David Degroote.





430 flats bij renbaan

De vastgoedgroep heeft ook een project in de Troonstraat: The Waves. Binnen acht maanden start daar de bouw van 430 appartementen, vlak langs de Wellingtonrenbaan. De bouw start op de parking van Hogeschool Vives, zodat de school nog een jaar langer kan blijven. Op de parking komen vier gebouwen tot veertien bouwlagen hoog. "We zullen appartementen met zowel één, twee als drie slaapkamers aanbieden met een oppervlakte tussen 60 en 140 vierkante meter. De prijzen zullen variëren tussen 180.000 en 600.000 euro. De eerste bewoners zullen hun intrek nemen tegen de zomer van 2021."





Vastgoedgroep Degroote werd 40 jaar geleden opgericht door Xavier Degroote. Ondertussen staan de drie zonen, Pieter, David en Jan, aan het roer van het bedrijf. Per jaar bouwt en verkoopt de groep meer dan 180 appartementen.