Skateshop Bolts houdt pittige wedstrijd 10 april 2018

In skatepark De Veiling heeft de eerste editie van 'Bolts Jam - O Town Sessions' plaatsgevonden. Zo'n vijftig skaters - gesponsord en niet-gesponsord - tekenden present. De wedstrijd was de eerste in haar soort in Vlaanderen. "Er zijn vijf obstakels waarop deelnemers gedurende tien minuten het beste van zichzelf geven. Per obstakel heb je een winnaar, maar er is ook een algemene winnaar. Skaters kunnen zo hun talenten beter ontwikkelen", vertelt organisator Dave Jadin, uitbater van skateshop Bolts in de Koningstraat. "Hopelijk verovert dit competitieformat straks Vlaanderen. De naam 'O Town Sessions' kan gekopieerd worden naar andere steden. We willen deze 'jam' jaarlijks organiseren en er ook een goed doel aan koppelen." (TVA)