Sirius licht beschadigd door aanvaring 12 november 2018

02u23 0 Oostende Het overheidsschip Sirius dat vrijdagavond in aanvaring kwam met de Oostelijke Strekdam in Oostende heeft lichte schade opgelopen door die botsing.

Vrijdagavond om 18.30 uur kwam de 45 meter lange en 10 meter brede Sirius in botsing met de betonnen gewelven van de strekdam. Het schip van de DAB Vloot dat sinds 2017 in gebruik is en ingezet kan worden onder andere voor brandbestrijding, olieveegoperaties en zeevisserijcontroles, zat vast bij zakkend water tegen de dam.





"Twee sleepboten gingen ter plaatse en hielden het schip recht op zijn plaats", zegt Réjane Gyssens van het MRCC. "Bij opkomend water werd na 23 uur een eerste poging gedaan om het schip voorzichtig los te trekken en dat lukte vlot. Er was geen gevaar voor zinken of uitstroom en het schip kon meteen gesleept worden naar de voorhaven." Het schip kon op eigen kracht nog varen, maar er werd gekozen voor een sleepverbinding. In de haven werd het onderworpen aan diverse controles waarbij eerder oppervlakkige schade werd vastgesteld.





(JHM)