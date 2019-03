Sint-Paulusstraat urenlang afgesloten voor politioneel onderzoek JHM

02 maart 2019

De Sint-Paulustraat in het centrum van Oostende was zaterdag in de vroege ochtend urenlang afgesloten voor een politioneel onderzoek. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er rond 3 uur het lichaam aangetroffen van een meerderjarige vrouw. Dat gebeurde ter hoogte van de Tommy Hilfiger winkel op de hoek met de Kapellestraat. De brandweer kwam ter plaatse en plaatste twee schermen omdat het lichaam vanop straat zichtbaar was. Daarna voerden de lokale en federale gerechtelijke politie een urenlang onderzoek. Ook het labo kwam ter plaatse. Er zijn geen sporen van kwaad opzet en volgens de politie wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad. Pas iets na 9 uur was het onderzoek afgelopen.