Sint-Andreas op culturele ontdekkingstocht door Oostende Timmy Van Assche

05 december 2018

18u29 0

De leerlingen 2A van het Sint-Andreas trokken op culturele ontdekkingstocht in Oostende.

‘s Ochtends waren de tweedejaars van de Sint-Andreasmiddenschool te gast in Bibliotheek Kris Lambert waar Wally De Doncker, meesterverteller en auteur, hen inleidde in de wereld van de filosofie. De leerlingen genoten van de fragmenten uit zijn boeken en borduurden voort op de levensvragen die hij hen voorschotelde. Na een snelle hap in de Panoramazaal van Cultuurcentrum de Grote Post werden ‘de Andreetjes’ verwacht in de theaterzaal voor de voorstelling ‘Niets’, gebracht door Het Paleis en De NWe Tijd. Met de welkomstwoorden ‘Jullie zijn voor niets gekomen’, was de toon voor de experimentele voorstelling al meteen gezet. Leerkracht Magali Sel: “Vijf acteurs speelden de pannen van het dak en stelden de uitspraak in vraag ‘dat niets van betekenis is en het dus ook geen zin heeft om nog iets te doen’ van Pierre Anthon, het personage uit het boek ‘Niets’ van Janne Teller. Gaandeweg de voorstelling werd samen met de spanning ook de berg van betekenis opgebouwd. Langzaamaan werd duidelijk dat niets dus eigenlijk waardeloos is, maar dat alles betekenis heeft.”