Showgirls tonen wat ze waard zijn op 49ste Wullokbal 02u31 0 Foto LBB De showgirls geven het beste van zichzelf.

De Orde van de Wullok heeft zaterdag voor de 49ste keer haar bal georganiseerd. Op het podium stonden 53 deelnemers. De kostuums waren traditiegetrouw tot in de puntjes verzorgd, want de naaisters van de groep werken telkens zelf de kostuums uit. "We doen met die kostuums ook nog mee aan carnavalsstoeten in Menen, Poperinge, Oostende en Bredene", licht voorzitter John Desmit toe. De show had heel wat verschillende thema's. Er werd onder meer halt gehouden in Parijs, Indië, Rusland en Spanje voor enkele typische dansen. Ook de showgirls van de Orde van de Wullok lieten het beste van zichzelf zien. De carnavalsgroep uit Oostende is op weg naar het 50-jarige bestaan en viert dat op 28 september. (LBB)