Serie-inbreker krijgt 5 jaar uitgangsverbod 20 juni 2018

02u47 0

Een 37-jarige man kreeg gisterenochtend 37 maanden cel voor een reeks van 20 inbraken in woningen en vzw's in Oostende en Bredene. Jimmy D. krijgt van die 37 maanden cel er 17 met uitstel maar die zal hij moeten ondergaan met strenge voorwaarden. Zo krijgt hij bij zijn vrijlating gedurende vijf jaar een uitgangsverbod opgelegd en moet hij tussen 16 uur en 6 uur thuisblijven. D. werd op 22 april vorig jaar opgepakt toen de politie een huiszoeking deed in zijn garage. Volgens de agenten leek het wel de grot van Ali Baba. Die was werkelijk volgestouwd met gestolen spullen. Ze waren allemaal netjes gestockeerd en sommigen waren al voorzien van een label met hoeveel de spullen waard waren. Hij stal eens vijf kinderfietsen, bakken Duvel bij een fietsvereniging maar ook juwelen, leesbrillen, postzegelverzamelingen, trouwboeken en een computer en werkmateriaal uit de huizen. Volgens zijn advocaat is de man niet het prototype van een inbreker, maar is hij eerder een dwangmatige verzamelaar die daarvoor gaat inbreken. Na zijn vonnis stond hij overigens in nog een tweede zaak terecht. Daar riskeert hij nog een extra celstraf omdat hij met een kompaan inbrak in het huis van een vrouw die in de gevangenis verblijft en daar alle spullen uithaalde, ook om door te verkopen. (JHM)