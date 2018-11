Sepideh ontrafelt '69 geheimen' op Boulevard de Champagne 07 november 2018

02u25 1 Oostende Champagnebeurzen zijn in trek, en ook in het Thermae Palace Hotel van Oostende wordt van 16 tot 18 november Boulevard de Champagne georganiseerd.

Gezicht van het evenement is opnieuw Sepideh Sedaghatnia. Ze geeft ook twee workshops. Op zaterdag is dat een workshop '69 geheimen van de champagne'. Op zondag laat ze bezoekers kennismaken met foodpairing van champagne en kaviaar. "Bezoekers kunnen verder enkele nieuwe champagnes leren kennen. Vijftien gerenommeerde champagnehuizen zullen er het hele weekend hun uitgebreid assortiment en bijbehorende luxeproducten voorstellen", vertelt organisator Serge Gobin. De champagnes gaan gepaard met lekkernijen als oesters, chocolade en kaviaar. "Het evenement draait niet enkel rond bubbels, maar zet ook gastronomie en muziek in de kijker. Zo is er zaterdagavond de Vive la France Champagne Show met Franse chansons. Deze nostaligsche Franse muziek wordt gebracht door Parcours Gainsbourg en Olivier Laurent intime. Op zondag is er een champagneontbijt. Jo Arend brengt ondertussen piano, saxofoon en zang." Het evenement kende aanvankelijk een moeizame start, maar ziet de interesse stijgen. "Vorig jaar ging het bezoekersaantal naar omhoog en dat toont dat de naamsbekendheid stijgt." Alle info en tickets op www.boulevarddechampagne.be. (LBB)