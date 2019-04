Sea Life en politie overstelpt met meldingen van zieke zeehonden tijdens paasvakantie: “Op één dag 100 oproepen over zelfde dier, dat lag te rusten” Bart Boterman

11 april 2019

11u26 3 Oostende De politie en Sea Life Blankenberge krijgen dezer dagen voortdurend meldingen over gestrande zeehonden. De dieren worden vaker opgemerkt tijdens de paasvakantie door de vele wandelaars die dan naar de kust trekken. De bezorgdheid is echter zelden terecht. “Afgelopen zondag kregen we tot 100 telefoontjes voor hetzelfde zeehondje in Oostende, dat gewoon aan het rusten was”, zegt Manu Pottin van Sea Life Blankenberge.

Bij de politie klinkt hetzelfde verhaal. “Sinds de paasvakantie krijgen we tot vijftien oproepen per dag. Voor de vakantie waren dat er een hoogstens twee. De meeste zeehonden zijn gewoon aan het zonnebaden”, zegt Alain Peeters, eerste hoofdinspecteur afdeling milieuhandhaving. Hij roept toeristen op om de zeehonden met rust te laten en niet nodeloos de de politie te bellen. “Zeehonden rusten nu eenmaal uit op het strand en golfbrekers. Bezorgdheid is niet nodig. Een zieke zeehond is herkenbaar. Het dier heeft geen kracht, ligt plat op de buik en heeft wondjes”, duidt Peeters. Veel toeristen denken namelijk te snel dat een zeehond gewond is, terwijl dat in de praktijk meestal niet zo is.

GAS-boete

“Met het gevolg dat er telkens een patrouille moet gaan kijken en Sea Life wordt verwittigd. Komen we aan op het strand, stellen we bovendien vast dat wandelaars zich veel te dicht begeven. Dat mag niet en is gevaarlijk. Zeehonden kunnen diep bijten en infecties veroorzaken”, gaat Alain Peeters verder. Zeehonden lastigvallen kan zelfs een GAS-boete opleveren. “Het is niet de bedoeling om de wandelaars te gaan bekeuren. Maar als ze na meerdere waarschuwingen toch te dicht bij het dier blijven en het opjagen, is een GAS-boete soms een laatste optie”, waarschuwt Peeters.

Honderd telefoons voor hetzelfde zeehondje

“We merken dat het vakantie is”, lacht Manu Pottin van Sea Life. “Zondag werden we om de twee minuten opgebeld, in totaal honderd keer voor hetzelfde zeehondje dat in Oostende aan het rusten was. Maar dat betekent niet dat mensen geen contact mogen opnemen met ons. Dat mag uiteraard wel, maar dan liefst wanneer het wél gaat om een dier dat ziek of gewond is”, vertelt hij.

“Een gezonde zeehond ligt in de houding van een banaan en is alert. Wie niet zeker is of het dier in goede gezondheid is, kan bellen op ons nummer 0477/345.890 en een foto en locatiegegevens sturen. Wij bekijken de foto en kunnen meteen zien of er een interventie nodig is. Zonder foto mogen wij niet meer vertrekken”, besluit Manu Pottin van Sea Life. Gewonde en gezonde zeehonden onderscheiden kan via onderstaande infografiek.