Se'Academy schrapt gewestelijke jeugdploeg ZESTIEN JEUGDSPELERS KVO MOETEN OP ZOEK NAAR NIEUWE CLUB TIMMY VAN ASSCHE

23 februari 2018

02u40 0 Oostende De jeugdafdeling van KV Oostende zal volgend seizoen geen gewestelijke U17-ploeg inschrijven. "Nu moeten we op zoek naar een nieuwe club voor onze zoon", zucht een ouder. Raadsleden Jeroen Soete en Charlie Wyllie (sp.a) zetten de zaak op de politieke agenda en verwijzen naar de subsidieovereenkomst tussen club en stad.

De Se'Academy, de jeugdopleiding van KV Oostende, zal voor het voetbalseizoen 2018-2019 geen U17-ploeg inschrijven in de gewestelijke reeksen. Dat is een streep door de rekening van zestien jeugdspelers. "Voor het jaareinde beloofde de directie dat er een gewestelijke ploeg voor min-17-jarigen zou worden ingeschreven. Na het vertrek van directeur Sam Lietaert vorige maand, werd op die beslissing teruggekomen. Nu moet mijn zoon op zoek naar een nieuwe club", zucht een ouder, wiens kind nu bij de U15 speelt en volgend jaar had moeten doorstromen. "Een verhuis naar een andere club betekent heel wat rompslomp." Sp.a-raadsleden Jeroen Soete en Charlie Wyllie kaarten de kwestie aan. "Dit is een koude douche voor spelers en ouders die hier al jaren actief zijn. Met deze beslissing gaat KVO lijnrecht in tegen de subsidieovereenkomst ter ondersteuning van de jeugdwerking. Het stadsbestuur steunt de werking namelijk met een jaarlijkse subsidie van 365.000 euro. In ruil moet KVO sportieve en extra-sportieve afspraken nakomen. Het aanbieden van jeugdreeksen op nationaal én gewestelijk niveau is één van de voorwaarden. Vorig jaar schafte KVO ook al de provinciale jeugdploegen af."





Onenigheid

Binnen de directie van de Se'Academy is er onenigheid over de beslissing. Sommige bestuursleden zijn voorstander van gewestelijke ploegen en de daaraan gekoppelde inkomsten voor de kantine, anderen opperen dat er enkel plaats is voor eliteploegen, zoals bij Belgische topclubs. Aan beide visies zijn voor- en nadelen gekoppeld. "Maar als we met deze nieuwe beslissing akkoord gaan, dreigen we met een jeugdopleiding over te blijven waar enkel plaats is voor de meest beloftevolle spelers. Als familieclub moet er op alle niveaus plaats zijn voor de jeugd", waarschuwen Soete en Wyllie. Sportschepen Arne Deblauwe (sp.a) pikt in. "We namen al contact op met de club en tekenen per brief formeel protest aan tegen de beslissing. Enkel via dialoog kunnen we tot een oplossing komen, daarom zitten we volgende week met de club aan tafel. We vragen duidelijkheid."





Niet in de kou

"Jeugdspelers staan bij ons niet in de kou", repliceren Wim De Meyer en Bram Keirsebilck van KVO. "We hebben een samenwerking met Union Zandvoorde en Fusion, waardoor de jeugdspelers daar terecht kunnen. Dit jaar is er óók al geen gewestelijke U17-ploeg. We hebben geen ruimte noch middelen om een extra ploeg in te schrijven. KVO telt maar liefst 600 jeugdspelers, een record in het Belgische voetbal. Andere eersteklassers tellen 'maar' 250 jeugdspelers. Volgens ons is er geen sprake van het schenden van de subsidieovereenkomst." Voetbalacademie Fusion organiseert vanavond om 19 uur op De Schorre een infomoment, onder meer voor KVO's U15-spelers. "Wij zullen volgend seizoen een gewestelijke ploeg inschrijven. Dit kadert in onze groeistrategie. Tegen 2020 willen we zo met 90 procent jeugdspelers een provinciale heren- en damesploeg op de been brengen", zegt Bruno Lamelyn van Fusion.