Schoolhek krijgt kleurrijk gebreid jasje 23 mei 2018

Freinetschool De Zonnebloem in de Ieperstraat heeft zijn nieuwe stek, na de verhuis vorig jaar, helemaal opgeknapt. Het hek aan de voorkant draagt zelfs een kleurrijk jasje. Er werd het ganse schooljaar hard gewerkt met het schoolteam en de ouders om het gebouw helemaal kindvriendelijk, aantrekkelijk en kleurrijk te maken. Naast het omtoveren van de toneelzaal naar een gebruiksklare turnzaal, hebben de kinderen, leerkrachten en ouders ook heel het jaar gebreid en gehaakt om het roestige hek aan de voorkant op te fleuren. Tijdens de ouderkaffees, de knutsellessen, het hoekenwerk en de vrije werktijd werkte iedereen hard mee aan het opfleuren van het bruin en roestig toegangshek. "In onze school gaan we aan de slag met de talenten van onze kinderen en ouders. Heel wat breimama's haakten ook zonnebloemen en klaslogo's om het hek een extra touch te geven. Iedereen in de school droeg zijn 'steekje' bij", laat waarnemend directeur Sofie Hillemans weten. (LBB)