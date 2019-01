Schooldirecteurs niet al te enthousiast over Oostendse klimaatmars: “Ik krijg het stilaan op mijn heupen van acties tijdens de lessen” Leen Belpaeme

21 januari 2019

15u19 0 Oostende Donderdag staat er ook in Oostende een klimaatmars op het programma. Veel GO!-scholen staan hun leerlingen toe om deel te nemen, andere scholen hebben dan weer liever niet dat hun leerlingen lessen missen. “Als we het de leerlingen makkelijk maken, krijgen we straks te maken met opportunisten die gewoon van school willen wegblijven”, zegt Stefaan Coudenys, directeur van het Sint-Andreasinstituut.

De klimaatmars in Brussel lokte vorige donderdag al duizenden leerlingen, onder wie ook tientallen uit Oostende. Enkele jongeren organiseren nu donderdag een eigen betoging in Oostende omdat de stad veel risico loopt als de zeespiegel de komende jaren zou stijgen. Het nieuwe initiatief wordt niet overal positief onthaald.

Directeur Stefaan Coudenys van het Sint-Andreasinstituut vindt dat leerlingen op school moeten zijn. “De jongeren die dit organiseren vinden dat er geen toekomst is en daar zijn we het niet mee eens. Vorige week trok een vijftiental leerlingen van onze school naar Brussel. Ik heb nadien met die leerlingen samengezeten en we zullen hun afwezigheid niet als spijbelen beschouwen. We hebben wel een alternatieve actie opgezet rond milieu op school. We zullen daarom woensdag na school samen het schoolterrein opruimen”, licht de directeur toe.

Directeur Coudenys is niet gelukkig met het Oostendse initiatief. “Ik begin het op mijn heupen te krijgen van organisaties die iets tijdens de schooluren willen forceren. Als die leerlingen de zaterdagochtend zouden betogen, zou ik hen proficiat wensen.” De leerlingen die donderdag willen meebetogen, moeten eerst toestemming vragen. “Voorlopig beschouwen we die acties nog niet als spijbelen. Er ontstaat intussen wél een spanningsveld tussen het idealisme van overtuigde leerlingen en het opportunisme van leerlingen die van school willen wegblijven. Dat idealisme weegt nu nog door, maar als het leerlingen gemakkelijker gemaakt wordt, dan zal het aantal opportunisten ook groter worden. Dat zal ook bepalen hoe we hier als school mee omgaan in de toekomst.”

De leerlingen van het Ensorinstituut mogen wél aanwezig zijn, al zijn er enkele voorwaarden. “Ze moeten een selfie nemen vanop de mars, ze moeten toestemming hebben van hun ouders en als ze naar Brussel gaan moet dat met het openbaar vervoer”, licht directeur Barbare Himpens toe. “Het blijft weliswaar spijbelen en we zullen daarom kijken voor een gepaste alternatieve actie, zoals het sorteren of opruimen van afval op school.” Er zijn nog geen leerlingen van het Ensorinstituut naar Brussel getrokken. “We horen nu wel dat de interesse groter is voor de actie in Oostende. We denken niet dat er leerlingen zullen meedoen enkel en alleen om te spijbelen omdat er ook een actie aan gekoppeld wordt op woensdagmiddag.”

Ook bij Petrus en Paulus West moeten de leerlingen een foto nemen en toestemming hebben van de ouders. Daarnaast moeten ze zelf klimaatdoelstellingen voorleggen en mogen ze voorstellen doen hoe de school milieuvriendelijker kan worden.

Ook het Vesaliusinstituut geeft toestemming aan hun leerlingen. “Als ze toestemming hebben van hun ouders mogen ze 15 minuten voor de start vertrekken naar de verzamelplaats en nadien moeten ze onmiddellijk terugkomen. Als er een examen, test of stage gepland is, mogen ze niet gaan. De leerlingen mogen ook alleen naar de mars in Oostende, niet naar die Brussel”, zegt Paul Vandenbussche.

Twee scholen hebben ook toegezegd om zelf deel te nemen, GO! Freinetschool De Zonnebloem en GO! Leefschool De Vlieger.