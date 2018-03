School kleurt rood-groen-geel voor komst KVO-spelers 02 maart 2018

KVO-spelers Nicolas Rajsel en Aristote Nkaka kwamen gisteren langs bij GO!-basisschool de Morootjes om met de kinderen te praten over hun leven als topsporter bij de voetbalclub en daarna ook een balletje te trappen. De leerlingen van het derde tot zesde leerjaar luisterden aandachtig en mochten nadien enkele vragen stellen.





De kinderen wilden onder meer graag weten welke taal gesproken wordt op een training en of het moeilijk is om de bal af te pakken. Diego Rosseel van KVO zorgde voor de vertaling met de Franstalige spelers. "Elke maand gaan we langs bij een school. We geven uitleg over het leven als profvoetballer en het belang van gezonde voeding. We willen vooral aantonen dat profvoetbal ook hard werk is. Daarnaast staat de beleving centraal en krijgen de kinderen een ticket om naar een match te komen kijken." De kinderen, die mooi uitgedost in de kleuren van de club naar school waren gekomen, waren vooral blij met het vlaggetje en de gesigneerde poster die ze mochten meenemen naar huis. Een 60-tal kinderen mocht samen met de spelers nog wat voetballen. (LBB)