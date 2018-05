School houdt eigen mini-WK CLUB-VERDEDIGER BRANDON MECHELE VORMT PLOEGEN MET LOTING BART BOTERMAN

04 mei 2018

02u40 1 Oostende De stedelijke basisschool H. Conscience in Oostende organiseert een eigen wereldkampioenschap voetbal. Leerlingen van verschillende nationaliteiten nemen het tegen elkaar op in een heus voetbaltornooi.

"Voetbal is een universele sport en met ons mini-WK willen we nationaliteiten verenigen. Op onze school zitten leerlingen van meer dan dertig nationaliteiten en dat beschouwen we als een troef. Diversiteit dragen we als een sociale vaardigheid uit naar onze leerlingen", licht directrice An Pottier het project toe.





Uit de dertig nationaliteiten selecteerde het leerkrachtenkorps twaalf landen van herkomst die niet aan het WK Voetbal in Rusland van volgende maand deelnemen. Zowel jongens als meisjes uit de tweede en derde graad die van voetbal houden konden zich eerder inschrijven.





Loting poulefase

In de turnzaal van de Conscienceschool werd gisteren geloot voor de poulefase. Geen België te bespeuren tussen de deelnemende landen, wel Nederland, Nicaragua, Somalië, Oeganda, Nepal, China, Irak, Syrië, Afghanistan, Pakistan, Burkina Faso en Guinea. "We laten de leerlingen het niet volgens nationaliteit tegen elkaar opnemen, want niemand mag zich apart voelen. Spelers van diverse achtergronden vormen samen een ploeg en vertegenwoordigen een land", gaat de directrice verder.





Fair play

Niemand minder dan voetballer Brandon Mechele stond in voor de loting en verdeelde zo naar willekeur de ploegen.





Een opmerkzame leerling wist te vertellen dat Brandon Mechele niet bij KV Oostende speelt maar voor Club Brugge. Hij werd echter niet willekeurig gevraagd, want hij liep er school in het lager. "Het allerbelangrijkste aan dit kampioenschap is fair play. Maak geen duwfouten en heb respect voor elkaar. Als het minder gaat, probeer dan je negatieve energie om te zetten in een beter spel", sprak Mechele de leerlingen van het derde tot het zesde leerjaar toe. "Wij vinden het vooral leuk omdat iedereen dit keer met elkaar moet spelen. Het maakt niet uit of je jongen of meisje bent en uit welk land of leerjaar je komt. We gaan voetballen", getuigden de spraakzame Sibren (9) en Daniel (9). Leerlingen maken ook vlaggen om te supporteren en verzinnen een dans bij de deelnemende landen.





Scholenbeker

Het mini-WK vindt elke maandag plaats op de speelplaats en eind juni is er de finale. Het project vloeit voort uit Playing For Success, de scholenbeker van de Pro League. KV Oostende koos de stedelijke basisschool Hendrik Conscience als vertegenwoordigende school op basis van het sociaal engagement. De veertien beste spelertjes uit de basisschool nemen het op 26 mei in Lokeren op tegen andere scholen.